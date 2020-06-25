Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM В Камчатском крае в ходе тактических учений расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили атаку условного противника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Военная техника была переброшена на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. В процессе перебазирования было отражено условное нападение разведывательно-диверсионной группы противника.

По прибытии на место участники учений провели маскировку техники и приступили к дежурству, в ходе которого было отражено нападение условного противника с воздуха.

В учениях приняли участие более 50 военнослужащих и 8 единиц техники.

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