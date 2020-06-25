Анадырь, , 08:03 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин 25 июня принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке № 2 в Анадыре.

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«Я считаю это голосование очень важным, поэтому принял решение прийти в первый день голосования. Это важное событие и поправки в Конституцию ещё раз зафиксируют Россию сильным социальным государством. На участках есть всё необходимое для того, чтобы процесс голосования прошёл максимально безопасно для жителей — санитайзеры, маски, перчатки, одноразовые ручки», — цитирует ИА «Чукотка» Романа Копина.

К полудню 25 июня на избирательном участке, где голосовал губернатор, уже проголосовали около 100 человек. Всего на участке зарегистрированы 1911 участников голосования, из них 148 — подали заявления о голосовании по месту нахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 25 июня для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись 822 избирательных участка, из них 781 — стационарный и 41 на судах для моряков, которые находятся в плавании.