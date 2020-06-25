Магадан, Магаданская область, , 07:56 — REGNUM Китайский рынок в Магадане был закрыт на карантин после того, как была выявлена коронавирусная инфекция у 12 его работников. Об этом мэр Магадана Юрий Гришан 25 июня объявил журналистам.

По его словам, решение о закрытии рынка было принято совместно с губернатором после того, как там было выявлено сразу семь заболевших работников. «Вчера, 24 июня, подтвердился положительный результат еще у пяти работников с этого рынка», — сообщил Гришан.

Если эпидемиологическая обстановка позволит, горадминистрация допускает открытие рынка 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции РФ. С 8:00 открылись 85 избирательных участков из 86, ещё один участок откроется 1 июля в областной больнице.

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