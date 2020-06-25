Новосибирск, , 07:53 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил новосибирцев со 127-летием города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Локоть отметил, что Новосибирск — город новаторов, прогрессивных, целеустремленных и сильных духом людей.

«Именно такие люди в конце XIX века приехали сюда — в далёкую заснеженную Сибирь, чтобы связать два берега реки Оби. Первые мостостроители основали посёлок, который сегодня является третьим по численности городом и первым муниципалитетом страны, — сказал градоначальник. — В свои 127 лет Новосибирск сохраняет эту стремительную, созидательную энергию: он по-прежнему молод и подвижен, он растёт и меняется».

Напомним, что День города Новосибирска в 2020 году праздноваться не будет. Такое решение было принято мэром из-за коронавируса.

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«Для новосибирцев День города всегда был любимым праздником, главным событием лета. Но в этом году обстоятельства заставляют нас отступить от традиций и отказаться от масштабных празднований ради сохранения здоровья новосибирцев. В сложных условиях пандемии жители нашего города продемонстрировали сплочённость и готовность помогать другим», — подчеркнул Анатолий Локоть.

День города Новосибирска по традиции празднуется в последние выходные июня.