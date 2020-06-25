Нижневартовск, Югра, 25 июня 2020, 07:40 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) установлен памятник комсомольцам-первопроходцам нефтяной целины. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Монументально-декоративная композиция «Молодость моя комсомольская» стала завершающим элементом благоустройства Комсомольского бульвара. Её создатели — скульпторы Игорь Акимов и Олег Павловский. Основой для монумента послужил титульный лист комсомольской путёвки на которой расположились бронзовые фигуры комсомолки и комсомольца.