Нижневартовск, Югра, , 07:40 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) установлен памятник комсомольцам-первопроходцам нефтяной целины. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Монументально-декоративная композиция «Молодость моя комсомольская» стала завершающим элементом благоустройства Комсомольского бульвара. Её создатели — скульпторы Игорь Акимов и Олег Павловский. Основой для монумента послужил титульный лист комсомольской путёвки на которой расположились бронзовые фигуры комсомолки и комсомольца.

«Памятник комсомольцам-первопроходцам — самый настоящий народный проект. Инициаторами его установки были общественники, изготовление бронзовой скульптуры и ее монтаж финансировались за счёт благотворительных средств», — сообщил депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев.