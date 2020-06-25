Сантьяго, , 07:24 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 226 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 скончался 4731 человек. Также за 24 июня в стране выявили еще 3649 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Чили достигло 254 416.

Отмечается, что к настоящему времени в Чили провели более миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только за 24 июня в стране было сделано 12 575 тестов на выявление COVID-19.