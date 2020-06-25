Кемерово, , 07:23 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 25 июня, за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

За это же время выписаны 34 пациента.

«Таким образом, от коронавируса вылечились уже 618 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

В инфекционных больницах региона сейчас находится 861 пациент с коронавирусом.

В стационарах, обсерваторах и дома — 8659 человек.