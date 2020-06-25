Мельбурн, Австралия, , 07:16 — REGNUM В австралийском штате Виктория зафиксирован рекордный рост числа зараженных новым коронавирусом — 33 человека за сутки, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в штате уже на протяжении девяти дней количество ежедневно выявляемых заболевших исчисляется десятками. При этом власти штата Виктория намерены провести экспресс-тестирование жителей наиболее пострадавших районов. В частности, планируется провести около 100 тыс. тестов в десяти районах штата.

«Вы увидите, что число зараженных вырастет в ближайшие дни», — заявил глава региона Дэниэл Эндрюс.

При этом оказывать помощь медработникам будут около тысячи военнослужащих, которые будут отслеживать находящихся на карантине. Агентство отмечает, что рост числа зараженных начался в Австралии после ослабления карантинных ограничений в стране.