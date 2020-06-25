Новосибирск, , 07:13 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 25 июня, выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 24 человека, скончались двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года и две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 5 458 пациентов с коронавирусом, 3 058 человек выздоровели, умерли 82 пациента. В отделениях реанимации сейчас находятся 86 человек, на ИВЛ — 31 пациент. В регионе проведено 184 548 тестов на коронавирус.