Хабаровск, , 07:13 — REGNUM В Хабаровском крае 25 июня для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись 822 избирательных участка, из них 781 — стационарный и 41 на судах для моряков, которые находятся в плавании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В списках избирателей — 982 497 жителей края. Из них около 30 тыс. подали заявления на выбор более удобного участка, а около 11,5 тысяч оповестили членов УИК о голосовании вне избирательных участков.

Из федерального бюджета на закупку СИЗ выделено 84 млн рублей. Для безопасного голосования приобретено более 800 тыс. одноразовых масок, столько же пар перчаток, одноразовые халаты, антисептические средства, бесконтактные термометры.

На всех участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты температурного контроля, на входе размещены дезинфекционные коврики.

За соблюдением порядка на участках будут наблюдать почти две тыс. человек: сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, а также представители частных охранных агентств.

За ходом голосования будут следить наблюдатели, в числе которых представители политических партий.

В Хабаровском крае досрочно проголосовали около 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 25 июня началось голосование по поправкам к Конституции РФ. С 8:00 открылись 85 избирательных участков из 86, ещё один участок откроется 1 июля в областной больнице.