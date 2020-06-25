Новосибирск, , 06:13 — REGNUM Православная часовня в честь выдающихся хирургов страны, расположенная на территории новосибирского медицинского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, признана собственностью Российской Федерации. Такое решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области по иску территориального управления Росимущества к мэрии города. В управлении уточнили, что часовня построена медучреждением на федеральном земельном участке, принадлежащем клинике на праве бессрочного пользования, в 2008 году. Но необходимые разрешения на строительство часовни своевременно получены не были, поэтому она является самовольной постройкой.

«И в этом случае ответчиком по иску застройщика является орган местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка», — уточнил руководитель территориального управления Росимущества в регионе Олег Галлямов.Объект будет внесён в реестр федерального имущества, пройдёт регистрация права собственности РФ и затем часовню закрепят на праве оперативного управления за клиникой для использования по её прямому назначению.