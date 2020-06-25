Петропавловск-Камчатский, , 06:08 — REGNUM Глава Камчатского края Владимир Солодов одним из первых проголосовал по поправкам к Конституции РФ, а также проверил соблюдение правил безопасности на избирательном участке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки проголосовал на избирательном участке №42 Петропавловска-Камчатского.

«Голосование по поправкам в Конституцию, это наш гражданский долг. Сейчас мы все являемся участниками исторического момента, когда достигнутые за последние десятилетия результаты развития России находят свое отражение в основном законе, на котором строится жизнь нашей страны. Для Камчатки особенно значимы положения о целостности и суверенитете государства», — сказал Владимир Солодов.

Солодов проверил соблюдение на избирательном участке всех санитарных требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Участок готов на самом высоком уровне», — подчеркнул глава региона.

Все участники голосования на входе в избирательный участок получают средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока первыми в стране начали 25 июня голосование по поправкам к Конституции РФ.