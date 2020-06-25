Даллас, США, , 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.

По ее данным, общее число зараженных коронавирусом в штате достигло 125 921. При этом уже вторые сутки в штате фиксируют более пяти тысяч зараженных ежесуточно. Около тысячи новых пациентов пришлось на крупнейший город Техаса — Хьюстон.

Как сообщало ИА REGNUM, за 24 июня в американском штате Калифорния выявили 7149 случаев заражения SARS-CoV-2. Этот штат является одним из семи регионов США, где зафиксирован бурный рост числа заболевших.

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