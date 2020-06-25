Пекин, , 05:55 — REGNUM Китайская армия приступила к учениям в рамках мер сдерживания и контроля за коронавирусом, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР Ву Цяня, с начала вспышки COVID-19 в стране, были приняты меры по усилению общего планирования военных обучений с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Он отметил, что были активизированы учения по экстренному реагированию с применением инновационных моделей военной подготовки, включая онлайн-обучение. В се это стало следствием в том числе вспышки инфекции.

По словам Ву, были также приняты активные меры по контролю рисков для предотвращения несчастных случаев во время проведения тренировок в условиях эпидемии.