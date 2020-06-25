Пекин, , 05:48 — REGNUM Недавняя вспышка COVID-19 на оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади», по заявлению муниципальных властей «преимущественно взята под контроль», сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря муниципального правительства Пекина Ху Хэцзяня, произнесенных им во время пресс-конференции, китайская столица все еще сталкивается со «сложной эпидемиологической ситуацией», в рамках которой выявляется все больше кластеров коронавируса на рабочих местах.

По данным Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения, всего в городе было выявлено 256 новых случаев COVID-19, за последнее время, из которых 253 связаны с рынком «Синьфади», в то время как другие случаи еще исследуются.

Лишь в 10 из 256 случаев пациенты находятся в тяжелом или критическом состоянии, что является относительно низкой долей в сравнении со случаями на 31 марта, сообщил представитель комиссии Лэй Хайчао.

С 11 по 23 июня в Пекине было выявлено 256 новых случаев COVID-19. До этого в городе в течение 57 дней не было ни одного локального случая инфицирования опасным вирусом. Власти столицы усиливают меры профилактики.