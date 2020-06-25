Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Государственный департамент США на следующей неделе снова начнет выдавать паспорта для выезда за границу. Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео.

«Поскольку страна начинает возвращаться к жизни, Госдепартамент возвращает к работе нашу команду, занимающуюся паспортами», — сказал глава МИД США.

По его словам, на предстоящей неделе работники Госдепа вернутся к заявкам, которые были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Как 24 июня сообщало ИА REGNUM, в США за прошедшие сутки зафиксировано более 34 тысяч новых заражений коронавирусом.

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