Владивосток, , 05:45 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал 25 июня по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Губернатор голосовал на избирательном участке № 727 во Владивостоке.

«Прошло 27 лет после принятия Конституции 12 декабря 1993 года. С тех пор страна значительно изменилась. Перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей», — сказал Кожемяко.

Губернатор пришёл на избирательный участок с Ириной Герасименко, которая считается его супругой. Напомним, её имя включено в топ-25 самых богатых женщин России по версии Forbes. Герасименко занимает 24-ю строчку, обладая активами на 180 млн долларов. Кожемяко не указывает Герасименко в декларациях о доходах. Тем не менее всегда утверждает, что женат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 25 июня открылись для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков.