Самара, , 05:43 — REGNUM В Самаре вечером 24 июня состоялся салют Победы. Его провели с двух барж на середине реки Волги, сообщает пресс-служба ЦВО.

При помощи модернизированных салютных установок типа 2А85М в небо было выпущено более 400 фейерверков «Вега» и «Ассоль». А для звукового эффекта выпустили 30 залпов из 122-миллиметровых орудий типа Д-30.

За зрелищем жители Самары могли наблюдать с набережной. Для исключения распространения коронавируса им измеряли температуру, а руководство региона обеспечило граждан масками.

Как сообщало ИА REGNUM, также 24 июня в Самаре-Куйбышеве прошёл парад в честь 75-летия Победы.