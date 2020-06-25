Пекин, , 05:37 — REGNUM В Пекине выявлено 13 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, ни одного нового случая подозрения на инфицирование в Китае выявлено за сутки не было. В период с 11 по 24 июня в Пекине подтверждено 269 локальных случаев COVID-19. Все заболевшие получают медицинскую помощь в госпиталях столицы.

В то же самое время, еще 22 бессимптомных случая COVID-19 подтверждено в Китае, сообщили в комиссии. За прошедшие сутки в стране было выявлено всего 19 новых случаев COVID-19.