Сеул, , 05:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди новых случаев 23 связаны с заражением внутри страны, остальные пять — завозные. Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 12 563 случая заражения новой инфекцией.

Центр фиксирует снижение числа заболевших, выявленных за сутки, так как сутками ранее в стране подтвердили более 50 случаев инфицирования. Также за 24 июня в стране скончался один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений коронавирусной инфекции скончались 282 человека.