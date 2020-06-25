Гонконг, Китай, , 05:28 — REGNUM Власти Китая представили очередной отчет о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части стары, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1179 случаев COVID-19 за все время эпидемии, включая шесть смертельных. Всего 1086 человек выздоровели.

В САР Макао ситуация остается без изменений: из 45 заболевших, все 45 человек выздоровели. На Тайване выявлено 446 заболевших, включая семерых погибших. Среди них 435 человек выздоровели.

Общее число заболевших на материковой части Китая за все время достигло 83 449 человек, из которых 4634 человека скончались, еще 78 433 человек выздоровели.