Южно-Сахалинск, , 05:22 — REGNUM На Сахалине и Курилах 25 июня начали работу 451 избирательный участок. Проголосовать по поправкам к Конституции РФ жители региона могут ежедневно до 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В регионе голосование по поправкам к Конституции РФ обеспечивают 309 постоянных избирательных участков и 8 временных. 134 участка для голосования находятся на судах.

Избирательные участки в области оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Соблюдаются все требования безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока первыми в стране 25 июня начали голосовать по поправкам к Конституции РФ. В Якутске открылись 114 избирательных участков.