Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:21 — REGNUM В Новокузнецке возбуждено два уголовных дела после массового заражения коронавирусом постояльцев пансионата. Дела возбуждены после прокурорских проверок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией: в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата», — прокомментировали в прокуратуре Кемеровской области.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 236 и ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Кузбасса начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей.

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