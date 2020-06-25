Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM На Камчатке 25 июня в 09:00 по местному времени открылись 170 избирательных участков для голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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С 26 июня и по 1 июля избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Голосование проходит при соблюдений всех санитарных требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

За ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на Камчатке проследят более 1 тыс. общественных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Еврейской АО предложили поучаствовать в акции «Моя Конституция — мой выбор!». Участникам необходимо снять видеоролики. Победители получат ценные призы.