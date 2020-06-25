Москва, , 05:28 — REGNUM В четверг, 25 июня, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +13… +15 °С (в центре +16… +18 °С).

Ветер северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В пятницу, 26 июня, днём в столице ожидается +27… +29 °С. По области +24… +29 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С. Без осадков.

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