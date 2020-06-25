Пекин, , 04:59 — REGNUM Власти Китая продолжат принимать все необходимые профилактические меры по COVID-19 во время предстоящего трёхдневного Праздника драконьих лодок, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Более 10 тыс. туристических достопримечательностей по всему Китаю будут вновь открыты для посетителей к 29 июня, сообщил представитель Министерства культуры и туризма Китая Лю Кэчжи во время пресс-конференции.

За время предстоящих праздников, вновь открывшиеся туристические места должны будут ограничить число посетителей до уровня не более 30% от максимума, а гости должны будут резервировать билеты заранее.

Туристические объекты должны будут грамотным образом планировать маршруты для своих гостей, дабы минимизировать риски заражения новым коронавирусом из-за массового скопления людей.