Пекин, , 04:54 — REGNUM Ожидается, что 26 млн пассажирских поездок будет сделано в Китае во время Праздника драконьих лодок на этой неделе, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По информации компании China State Railway Group Co. Ltd., ожидается 6,7 млн пассажирских поездок за 24 июня, первый день пика поездок, связанного с Праздником драконьих лодок.

Пик продлится до субботы 27 июня, и, как ожидается, в этом день будет достигнут максимум в 7 млн поездок. Железнодорожные департаменты запустят дополнительные поезда в оборот для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки.

Всего 157 млн железнодорожных поездок было совершено китайцами в мае этого года, что на 37,6% больше, чем месяцем ранее. И тем не менее, это не сравнится с показателями мая прошлого года из-за коронавируса.