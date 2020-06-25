Пекин, , 04:49 — REGNUM В настоящий момент Китая может проводить 3,78 млн тестов на коронавирус ежедневно, что на 200% больше, чем в марте этого года, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Сейчас медицинские институты Китая провели всего 90,41 млн тестов на коронавирус за все время эпидемии, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Го Яньхун.

Общее количество специальных центров, предоставляющих проведение нуклеиновых тестов на коронавирус выросло с 2081 в начале марта до текущих 4804, что на 131% больше, отметил Го, добавив, что 28 500 специалистов задействовано в тестировании.