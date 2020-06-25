Пекин, , 04:45 — REGNUM Пять человек было выписано из больниц Китаю по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 382 пациента по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 15 человек в тяжелом состоянии.

Всего 78 433 пациента было выписано из больниц страны по выздоровлению. Общее число подтвержденных случаев в Китае достигло 83 449 с начала эпидемии, из них 4634 человека скончались от инфекции.