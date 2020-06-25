Пекин, , 04:42 — REGNUM В Китае за стуки подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число прибывших из-за рубежа заболевших опасной инфекцией в Китае достигло 1893 за все время эпидемии. Из пяти новых случаев, три приходятся на провинции Ганьсу, один — на провинцию Гуандун и один — на провинцию Шэньси.

Из общего числа «импортных» случаев, 1805 человек выздоровели и были выписаны из больниц страны, еще 88 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Один — в тяжелом состоянии. Смертей нет.