Биробиджан, , 04:41 — REGNUM Жителям Еврейской АО предложили поучаствовать в акции «Моя Конституция — мой выбор!». Участникам необходимо снять видеоролики. Победители получат ценные призы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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При голосовании по поправкам к Конституции РФ жителям региона предлагается снять видео и ответить на вопросы о необходимости голосования и личной важности Основного закона страны.

Среди участников акции ежедневно будут разыгрываться 6 призов по 15 тыс. рублей. А 2 июля разыграют суперпризы — 125, 75 и 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 25 июня в 08:00 по местному времени все избирательные участки открылись для голосования по поправкам к Конституции РФ.