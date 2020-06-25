Пекин, , 04:38 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 19 новых случаев COVID-19, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа заболевших, 14 случаев оказались локальными и пять привнесёнными из-за рубежа. Среди локальных случаев, 13 приходятся на Пекин и один — на провинции Хэбэй по соседству, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было. Напомним также, что Пекин стал новым эпицентром вспышки коронавируса в Китае.