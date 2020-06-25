Анадырь, , 04:31 — REGNUM Жители Чукотки первыми в стране 25 июня начали голосование по поправкам к Конституции РФ. Всего открыто 55 избирательных комиссий, пять — в Анадыре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Голосование на Чукотке проводят с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, сказала председатель избирательной комиссии округа Оксана Талызина.

С 25 июня голосовать можно вне помещения для голосования на дому, и впервые голосование будет проходить в бесконтактной форме. Кроме того, впервые можно будет проголосовать на придомовых территориях, где будут развёрнуты специальные пункты.

Каждый участник голосования получит ручку, маску и перчатки. Все члены избиркомов сдадут тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 25 июня в 08:00 по местному времени все избирательные участки открылись для голосования по поправкам к Конституции РФ.