Благовещенск, , 04:21 — REGNUM В Амурской области провели 94 568 исследований на коронавирус. За последние сутки сделали 2294 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Амурская область не вышла на плато по коронавирусу

За прошедшие сутки в области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1490 носителей коронавируса. Наибольшее их число проживает в региональной столице Благовещенске — 594, в Свободном — 373.

Полностью излечились 500 человек.

В регионе более 2,7 тыс. человек являются контактными с носителями коронавируса. За ними ведётся медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ожидали выход на плато по коронавирусу, но эпидемиологическая обстановка последних дней изменилась. В регионе продолжается нарастание заражённых коронавирусом.