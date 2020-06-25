Пекин, , 04:11 — REGNUM Инактивированная вакцина против COVID-19 вошла в третью фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Производитель вакцины China National Biotec Group (CNBG) отмечает, что клинические испытания стартовали официально после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами во время видеоконференции между Пекином, Уханем и Абу-Даби. Таким образом, это первая разработанная в Китае вакцина, которая вошла в третью фазу испытаний за рубежом.

CNBG будет сотрудничать с компанией Group 42 (G42), которая расположена в Абу-Даби и специализируются на искусственном интеллекте и облачных вычислениях, в рамках клинических испытаний. Они также будут сотрудничать в сфере локализации производства вакцины.

Инактивированная вакцина была разработана Уханьским институтом биологической продукции при CNBG, и она уже прошла первую и вторую фазы клинических испытаний в Китае. Пока она показала достаточную эффективность, отметили эксперты.