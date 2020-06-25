Пекин, , 03:26 — REGNUM В Китае наблюдается снижение числа людей, контактировавших с заболевшими COVID-19 в Пекине, где был выявлен кластер заболевания, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Национальной комиссии здравоохранения КНР Ху Цянцяна, всего девять локальных случаев передачи заболевания было зафиксировано в Китае сутками ранее.

Отмечая увеличение числа локальных случаев передачи инфекции и случаев подозрения на инфицирование, Ху призвал к усилению мер профилактики и борьбы с инфекцией в рамках предстоящего Праздника драконьих лодок.