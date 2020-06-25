Чанша, Китай, , 03:21 — REGNUM Центральная китайская провинция Хунань примет у себя продуктовую выставку в сентябре этого года, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Китайская международная выставка продуктов питания и организации общественного питания-2020 намечена с 18 по 20 сентября в столице провинции городе Чанша. Выставка пройдет совместно с Восьмым Китайским независимым фестивалем ингредиентов электронной коммерции, который изначально должен был пройти в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане.

В этом году выставка представит семь выставочных зон общей площадью 100 тыс. кв. метров. Организаторы планируют пригласить по меньшей мере 2000 участников, сообщили в провинциальном департаменте коммерции.

Более 20 крупных мероприятий пройдет за время выставки, включая форумы и соревнования. В рамках обеспечения безопасности посетителей и участников, специальная группа будет отвечать за профилактические меры по контролю за коронавирусом. Первая выставка прошла в Чанша еще в 2016 году.