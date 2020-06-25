Пекин, , 03:14 — REGNUM Китай продлил действие желтого уровня погодной опасности еще на сутки из-за ливней на обширной территории страны, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни, ураганы и бури с ветром ожидаются в провинциях Гуйчжоу, Гуанси, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Аньхой и Чжэцзян, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В ряде районов этих провинций возможны осадки до 70 мм в час, сопровождаемые грозами и мощным ветром. В некоторых районах провинций Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Гуанси возможны ливни до 180 мм осадков в сутки.

Напомним, что с начала июня на юге Китая не утихают мощные ливни, которые привели к переполнению множества рек, а также рекордным наводнениям, которых в ряде районов не было никогда с момента начала наблюдений.