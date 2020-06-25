Лима, , 02:56 — REGNUM Частные клиники Перу могут быть взяты в управление государством, если их владельцы не пойдут на сделку с правительством в течение 48 часов, заявил перуанский президент Мартин Вискарра в эфире государственного телевидения.

Отмечается, что владельцы частных клиник в течении трех недель не могут договориться с властями Перу по вопросу стоимости оказания услуг для больных коронавирусной инфекцией. Местные СМИ отмечали, что частные больницы выставляли слишком большую цену за медпомощь, особенно тяжелобольным.

«Мы не можем ждать бесконечно. Мы можем на это пойти, ведь закон и конституция на нашей стороне», — заявил Вискарра.

Он отметил, что закон позволяет экспроприировать частную собственность для нужд национальной безопасности. Однако конституция требует лишь денежную компенсацию за подобные действия. При этом Вискарра подчеркнул, что национализация частных клиник будет действовать всего лишь на время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 24 июня в Перу было подтверждено 260 810 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 8404 человека.

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