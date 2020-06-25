Аккра, , 02:00 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки подтвердили еще 445 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные ганской службы здравоохранения.

Таким образом общее количество выявленных случаев в стране с начала пандемии достигло 15 013. Также за 24 июня 171 пациент выздоровел и был выписан из медицинских учреждений. Всего в Гане выздоровели 11 078 человек. Число умерших от осложнений COVID-19 осталось на прежнем уровне — 95 человек.

Отмечается, что в настоящее время в Гане 3840 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом страна до сих пор держит закрытыми границы в целях предотвращения угрозы распространения SARS-CoV-2.