Красноярск, , 02:02 — REGNUM В четверг, 25 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 24 на 25 июня ожидается до +17 °C.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В пятницу, 26 июня, в Красноярске до +26 °C днём и до +17 °C ночью.

В субботу, 27 июня, в Красноярске ожидается до +27 °C днём. Ночью до +18 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 25 июня местами ожидаются грозы, при грозах усиление ветра до 15−20 м/с.

25 июня из-за ожидаемых осадков в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможны подъёмы уровней воды с затоплением пойм, пониженных участков местности и участков дорог местного значения.