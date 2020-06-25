Бразилиа, , 02:03 — REGNUM В Бразилии число выявленных случаев заражения новым коронавирусом выросло за сутки на 42 725 и составило 1 188 631. Об этом 24 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Это второй «антирекорд» в стране после того, как 19 июня был выявлен прирост в 54 771 заразившегося. Кроме того, за сутки в республике было зарегистрировано 1185 погибших от осложнений при COVID-19, а с начала пандемии — 53 830. Ещё 649 908 пациентов с COVID-19 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латинской Америке число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 100 тысяч человек, а общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в регионе превысило 2,2 миллиона.

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