Аддис-Абеба, , 00:37 — REGNUM В Эфиопии за сутки выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает эфиопское министерство здравоохранения.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране провели 4034 теста на выявление коронавирусной инфекции, из них 186 показали положительный результат. Из них 181 пациент — гражданин Эфиопии, еще пятеро — иностранцы. При этом один из новых пациентов — шестимесячный ребенок.

Таким образом число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Эфиопии выросло до 5034. Также за 24 июня в стране скончались три человека от болезней, вызванных новой инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 78 человек.