Эр-Рияд, , 00:23 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3123 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 167 267. Также за 24 июня в Саудовской Аравии от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончался 41 человек. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 1387 пациентов.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки в Саудовской Аравии вылечились 2912 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью справились 112 797 человек.