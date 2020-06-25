Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В ряде территорий Ростовской области в период с 25 по 27 июня ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, особенно жаркая погода установится на юго-востоке Ростовской области, а также в ряде муниципальных образований на северо-востоке и северо-западе, в Приазовье. Высокая пожароопасность четвёртого класса сохранится практически на всей территории региона.

Донские спасатели призывают население к строгому соблюдению правил пожарной безопасности.