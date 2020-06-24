Ростов-на-Дону, , 23:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону «фронтовые бригады» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием со дня проведения Парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 24 июня.

Военный оркестр и артисты творческих коллективов провели во дворах домов, в которых проживают ветераны, провели десять концертов. «Фронтовые бригады» исполнили легендарные композиции военных лет такие как «Катюша», «Синий платочек», «День Победы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону и Новочеркасске сегодня, 24 июня состоялись парады Победы в ознаменование 75-й годовщины Победы. Единственными зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны.

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