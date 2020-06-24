Москва, , 23:56 — REGNUM Вечером, 24 июня, в Москве прогремел праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — говорится в сообщении. — Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров».

Отмечается, что из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ и был произведен запуск фейерверков.

Так, порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов в течение 15 минут украсили вечернее небо столицы.

Читайте также: В параде Победы в Самаре принял участие Герой СССР, штурмовавший рейхстаг