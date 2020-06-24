Ростов-на-Дону, , 23:49 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области состоялся парад Победы. Торжественным маршем по Платовскому проспекту прошагали почти 1 тыс. военнослужащих. В состав механизированной колонны вошли 60 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы донского казачества.

Зрителями парада Победы в Новочеркасске стали 20 ветеранов Novochgrad.ru

Перед началом шествия участники парада Победы и ветераны Великой Отечественной войны, которые вместе с сопровождающими наблюдали за торжественным маршем, почтили память павших бойцов минутой молчания. Открыла военный парад рота барабанщиков, во главе механизированной колонны — легендарный танк Т-34.

Единственными зрителями парада стали 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них — Борис Николаевич Туманов, который в годы военного лихолетья обеспечивал связь между ставкой Верховного главнокомандования и командирами фронтов. В феврале ему исполнилось 99 лет.

Из Новочеркасска на фронт в годы войны ушли более 20 тыс. человек. Около половины из них не вернулись домой.

ИА REGNUM напоминает, что парад Победы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся сегодня, 24 июня, Ростова-на-Дону. Торжественным маршем по Театральной площади прошли более 3 тыс. военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Завершил парад Победы пролёт авиатехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор: коронавирус не помешал провести парады Победы