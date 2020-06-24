24 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Вологда, , 23:43 — REGNUM 24 июня в городе-герое Волгограде состоялся уникальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы. Концерт Победы на Мамаевом кургане стал одним из центральных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы.

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Концерт Победы на Мамаевом Кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

В концерте приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие известные и артисты и музыканты.

Концертный номер на воде Александр Куликов © ИА REGNUM

Впервые после реставрации всемирно известного монумента «Родина-мать зовет!» у подножия главного символа народного подвига состоялся торжественный концерт, которым вся страна отдала дань вечной славы героям Великой Отечественной войны. Грандиозное представление, впечатляющая видеоинсталляция, песни военных лет и стихи о народном подвиге, в которых оживет память о незабываемых героических судьбах защитников Родины — все это делает Концерт Победы на Мамаевом Кургане одним из самых ярких событий главного праздника страны. Зрители могли следить за выступлением с помощью онлайн-трансляции.

Также, традиционно, праздник Великой Победы завершился праздничным салютом.

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный салют Александр Куликов © ИА REGNUM

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