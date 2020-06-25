25 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 10:15 — REGNUM Один из крупнейших выставочных и исследовательских центров в мире по изучению фауны — Государственный Дарвиновский музей в Москве — вновь открыл свои двери после карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Выставочный зал Государственного Дарвиновского музея в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Своим посетителям он сразу предлагает несколько новых экспозиций и маршрутов. Впрочем, истинные любители природы не могут оставить без внимания основные разделы. Понятно, что ознакомиться со всеми 400 тысячами экспонатами невозможно, но увидеть редких животных надо в обязательном порядке. Да и обычных зайцев, сов, лис, медведей всех видов никто из нас воочию и не видел никогда.

Интерактивный мультимедийный лабиринт. Пройди путем эволюции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Дарвина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К 75-летию Победы в музее открылась выставка «Дарвиновский музей в годы Великой Отечественной войны 1941−1945», посвященная мужеству работников учреждения, сохранивших в тяжелейшее время уникальную коллекцию. Это заслуга, в первую очередь, выдающегося русского ученого Андрея Котса. 140-летию первого директора приурочена экспозиция «25 фактов из жизни основателя музея».

Особый интерес представляют произведения искусства, созданные членами Московского клуба «Природа и творчества». В этом разделе представлены декоративные панно, изделия из дерева, флористические композиции.

И, конечно, невозможно пройти мимо выставки «Совы». Эти птицы привлекают своим наивно-удивленным взглядом на все. И загадочностью. Зрение и слух этих ночных хищников в несколько раз превосходят кошачьи, полет бесшумен, а голова поворачивается на 270°! Впервые на одной площадке можно увидеть такое разнообразие сов: от вымершей гигантской бегающей совы до самой маленькой совы в Европе. А еще совы являются символами мудрости.

Также открыты выставки «Верность старине и вера в чудесное: Кенозерский национальный парк», «В царстве Морфея», «Федоскино: масло, лак, папье-маше» и другие.